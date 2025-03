FILM - "Mickey 17", un film fantascientifico che irride molti temi di attualità firmato dal regista di "Parasite"

Mickey Barnes è un impiegato usa e getta, un "sacrificabile" della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato chiamato Niflheim per la futura colonizzazione. Ogni volta che una replica di Mickey decede, viene generato un suo nuovo clone, attraverso una stampante 3D, che mantiene tutti i suoi ricordi intatti.

Mickey Barnes è un dipendete usa e getta, ritenuto "sacrificabile", ovvero che viene continuamente clonato per poi morire e rinascere, mentre è impegnato nella colonizzazione del pianeta ghiacciato Niflheim. Mickey 17 è un'unica grottesca satira politica che irride molti temi e personaggi attuali, Elon Musk non escluso, poiché il perfido capo cattivo interpretato da un bravo Mark Ruffalo sembra essere molto simile a quella tipologia di imprenditore. Il regista sudcoreano ci aveva già abituati a rappresentazioni di questo tipo, come ad esempio in Parasite, che però era più pessimista e meno riuscito come analisi critica. Nel frattempo molte fantasie fantascientifiche stanno diventando realtà.

La pellicola però contiene troppe tematiche diverse inserite nella trama e spesso si fatica a comprendere il senso reale di ciò che il regista vuole trasmettere, lasciando così, in certe sequenze, perplesso il pubblico. Nonostante ciò, Bong Joon-ho dimostra di avere una certa dimestichezza con il genere fantascientifico, soprattutto per la bellezza delle scenografie e per saper gestire con padronanza gli stereotipi di questo genere di film a livello di sceneggiatura.