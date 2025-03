La comicità di Laura Formenti sul palco dell'Hiroshima Mon Amour

Fa ridere con intelligenza ed è una delle più note stand up comedian italiane, Laura Formenti, con il suo spettacolo Io mortah – live sarà alle 21 di martedì 11 Marzo a Hiroshima Mon Amour per un nuovo appuntamento della rassegna di stand up comedy.

Lo spettacolo offre il punto di vista dell’artista sul mondo, con franchezza e sincerità, il tutto affrontato con il sarcasmo che la contraddistingue e le permette di affrontare qualsiasi tematica. Si parlerà di cambiamento, come si può leggere dalla sinossi, in perfetto stile comico: «Ci sono nature morte, mani morte, binari morti. Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite. Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura. Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: “l’italiano è morto”. E poi ci sono spettacoli vivi che sarebbero morti senza il pubblico ed è un peccato non vederli dal vivo finché si è vivi…perché si ride molto. Moltissimo. Da morireh». Risate vere, genuine, figlie dei suoi monologhi e della sua comicità, che sono in grado di offrire punti di vista diversi e originali, mai scontati. Perchè l’ironia e l’autoironia sono qualità che Formenti mette in ogni suo spettacolo.