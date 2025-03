Mau Torino: 30 anni di arte urbana che hanno trasformato Borgo Campidoglio

Nel 1995, il Borgo Campidoglio di Torino, quartiere operaio di fine Ottocento, ha assistito alla nascita di un progetto che avrebbe trasformato per sempre il suo aspetto e il suo legame con l'arte. È in quel contesto che prende vita il Mau, Museo d’Arte Urbana, un’iniziativa che ha saputo unire passato e futuro, radici storiche e sperimentazione contemporanea. Il primo passo di questo cammino è segnato dal murale Canto Metropolitano, realizzato dall’artista Mercurio su un muro di una casa del quartiere. Quest’opera, oggi simbolo del museo, rappresenta l'inizio di una rivoluzione culturale che ha reso il Mau un punto di riferimento unico non solo per Torino, ma per tutta l’arte urbana.

L'idea di Edoardo Di Mauro