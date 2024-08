Troppo caldo, continuano i blackout: agli incroci si spengono i semafori

Troppo caldo, continuano i black out in città. Un’altra giornata di passione con temperature reali rilevate dalle stazioni Arpa che hanno toccato i 34° intorno alle ore 15 ai Giardini Reali. Un’ondata di calore che domani, venerdì 2 agosto, sarà da bollino rosso con l’invito a non uscire nelle ore più calde della giornata.

E così in tutte le zone di Torino si verificano salti di corrente, così come avvenuto ieri tra Borgo Filadelfia e Santa Rita con la luce che è mancato per più di un’ora. Ma segnalazioni ci sono arrivare anche da Cit Turin, così come Borgo Vittoria, Parella e Madonna di Campagna.