Slavika, al via l'ottava edizione: tra gli altri ospiti, Wojciech Górecki, Aida Kapetanović, Egana Džabbarova

Da venerdì 14 a domenica 16 marzo a Torino torna Slavika, il primo festival italiano dedicato alle culture slave, organizzato dall’associazione culturale Polski Kot, con il sostegno del Consolato della Repubblica di Polonia in Milano, dell'Istituto polacco di Roma, e con il contributo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino e di Arci Torino.

Quest’anno Slavika giunge all’ottava edizione. Il programma del 2025 prevede l'arrivo a Torino di ospiti internazionali provenienti principalmente dall’area balcanica, dalla Russia e dalla Polonia.

L’ottava edizione sarà caratterizzata dalla presenza di workshop di traduzione letteraria, che permetteranno una partecipazione e un coinvolgimento attivo da parte del pubblico. Non mancheranno presentazioni editoriali, proiezioni, talk, concerti ed iniziative off.

Slavika Festival torna ad avere la sua sede principale all’Unione Culturale Franco Antonicelli, in via Cesare Battisti 4. Altri luoghi coinvolti sono le aule dell’Università di Torino (Palazzo Nuovo e Complesso Aldo Moro, via Sant’Ottavio 20) e il Circolo dei Lettori di via Bogino 9.

Il via venerdì 14 marzo alle 18 nel Complesso Aldo Moro dell’Università di Torino con una lezione aperta sul colonialismo nella letteratura russofona condotta da Egana Džabbarova, scrittrice russofona ed esperta di teoria decoloniale. La serata continuerà all’Unione Culturale Franco Antonicelli dalle 20,30 con il dj set del trio Balkan Express, collettivo di Bologna che fonde le tonalità della new wave jugoslava a ritmi folkloristici che attraversano i Balcani e arrivano fino al Caucaso.

Tra gli altri ospiti, Massimo Maurizio, Sara Gargano, Wojciech Górecki, Aida Kapetanović, Egana Džabbarova.

Slavika Festival non si esaurisce qui, ma prosegue sotto forma di Slavika OFF. Lunedì 17 marzo e sabato 10 maggio alle 18 al Circolo dei Lettori si terranno due appuntamenti commemorativi dedicati alla figura della scrittrice croata Dubravka Ugrešić, scomparsa nel 2023.

Per info e programma completo: www.polskikot.it