Sanità: una sperimentazione innovativa e strutture più efficaci per la vaccinazione dei pazienti fragili, oncologici e anziani

Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale l’Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, Silvio Magliano, e sostenuto dai consiglieri del Gruppo, Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero in merito alla vaccinazione di pazienti in condizione di fragilità, anziani, con patologie croniche o oncologiche.

I numeri denotano la necessità di inizative in questo ambito. La composizione attuale della popolazione piemontese denota la presenza di 1.120.000 persone ultra 65enni, mentre il 20% circa degli Under18 è in condizione di fragilità, sia per insorgenza di patologie acute sia per ragioni legate a malattie rilevate alla nascita. Il numero di vaccinazioni degli ultra 65enni è ancora molto lontano dagli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025: in particolare, per quanto riguarda pneumococco il livello raggiunto per i nati nel 1959 è del 7,5% rispetto al 75% richiesto dal PNPV, mentre per herpes zoster solo il 5% dei neo-65enni è vaccinato, contro una quota prevista del 50%.

L’Ordine del Giorno impegna la Giunta a proseguire, presso il Regina Margherita, il progetto sperimentale Ospivax, proposto e strutturato dalla Rete Oncologica regionale, in collaborazione con Città della Salute e della Scienza, Azienda Zero, Asl Città di Torino e Università di Torino, fermato a lungo da intoppi burocratici e attivato lo scorso 2 marzo con la positiva esperienza dell’open day vaccinale contro l’HPV. Ospivax è un servizio di vaccinazione per i pazienti oncologici, oncoematologici, trapiantati e in attesa di trapianto in cura presso l’OIRM e l’Ospedale Molinette.

L’Ordine del Giorno impegna la Giunta anche a riattivare la Commissione regionale vaccinazioni, assicurando che ne vengano recepite le indicazioni, ad attuare una campagna di informazione, tramite un servizio di messaggistica, che avvisi le persone che compiono 65 anni di età delle opportunità vaccinali gratuite messe a disposizione dalla Regione Piemonte, e ad assegnare, infine, ai Direttori generali e sanitari delle Aziende Sanitarie e ai Medici di Medicina Generale obiettivi di vaccinazioni per le persone fragili, anziane, con patologie croniche o oncologiche.

Spiegano il Capogruppo Silvio Magliano e i consiglieri Bartoli, Castello, Rocchi e Sobrero: “Con questo Ordine del Giorno il Consiglio regionale recepisce le istanze emerse dall’audizione con i professionisti del settore: il modello Ospivax potrebbe essere positivamente replicato in tutta la Regione con un significativo miglioramento delle possibilità vaccinali di pazienti con patologie croniche e oncologiche e delle loro famiglie, poiché offre un unico riferimento per le vaccinazioni. Anche la campagna promozionale tramite messaggistica può essere un grande aiuto nell’incremento del tasso di copertura vaccinale nelle persone anziane, con evidente impatto sulla prevenzione dell’insorgenza di patologie evitabili che inducono un peggioramento della qualità della vita nei pazienti e nelle loro famiglie e maggiori costi e impegno per il sistema socio-sanitario”.