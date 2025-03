Parte la campagna per donare il 5X1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

La sfida contro il cancro, rappresentata simbolicamente da un “tris” in cui le “X” mettono in scacco le cellule tumorali raffigurate dalle pedine nere, è al centro della nuova campagna della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, “

La sfida contro il cancro, rappresentata simbolicamente da un “tris” in cui le “X” mettono in scacco le cellule tumorali raffigurate dalle pedine nere, è al centro della nuova campagna della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, “Contro il cancro sostieni Candiolo”. Per l’occasione, uno dei luoghi simbolo di Torino e del Piemonte, Palazzo Reale, è stato illuminato con una speciale proiezione, per evidenziare l’importanza che ha il 5X1000 per sostenere il lavoro svolto, con passione e professionalità, dai ricercatori dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.

“La ricerca - dice Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - è fondamentale per curare sempre più persone e farlo sempre meglio. Lo dimostrano i dati più recenti che dicono che oggi circa la metà delle persone colpite da tumore può guarire, una percentuale impensabile venti anni fa. Un progresso reso possibile dall’impegno dei ricercatori e dal supporto dei nostri sostenitori, che ci permettono di raggiungere nuovi traguardi”.

La proiezione di Palazzo Reale è stata curata dalla società Proietta Srl, uno dei numerosi partner che consentiranno di veicolare il messaggio del 5X1000 a Candiolo attraverso mass media, social e mezzi pubblici torinesi. Diverse anche le aziende che supporteranno la campagna, come Acqua Martina, Battaglio frutta, Biraghi, i Taxi e la Centrale del Latte di Torino con Tapporosso.

Per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro basta un semplice gesto che non costa nulla: destinare il proprio 5X1000 firmando nel riquadro della Ricerca Sanitaria e indicando il codice fiscale 9751907001