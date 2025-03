Canalette alla francese sulla SP 45 per agevoalre il transito a Chiesanuova

Il posizionamento di canalette alla francese sul lato a monte e l’allargamento di un tratto di un centinaio di metri della diramazione 01 Strada Provinciale 45: sono le richieste avanzate dal Sindaco di Chiesanuova, Piervanni Trucano, e dal Vicesindaco Luciano Girotto nell’incontro che hanno avuto lunedì 10 marzo con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.



Nei mesi scorsi la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ha completato sulla diramazione 01 della SP 45 alcuni interventi di manutenzione e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Gli interventi richiesti ora dal Comune potrebbero ovviare alla difficoltà di incrocio tra autovetture e autobus su di una strada di montagna che ha una carreggiata ristretta. Il Comune ha inoltre richiesto il posizionamento di un guardrail in un tratto di una cinquantina di metri della strada provinciale. Il Vicesindaco Suppo e il responsabile del Dipartimento Viabilità e Trasporti hanno assicurato che sarà organizzato a breve un sopralluogo con l’Ufficio tecnico del Comune per la quantificazione del costo degli interventi.