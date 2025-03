Dal 26 marzo a Pianezza un corso di scrittura olistica e creativa

Il mondo olistico incontra la scrittura, per rallentare la corsa, ascoltare e ascoltarsi. Sono aperte le iscrizioni al corso di scrittura creativa e terapeutica in programma a Pianezza da mercoledì 26 marzo. Cinque incontri, della durata di un'ora e mezza, tenuti da Roberta Carozzi, naturopata, e Chiara Priante, giornalista e docente.



Ogni incontro è dedicato a uno dei cinque sensi. Si parte dall'aromaterapia per stimolare l'olfatto, dalla musicoterapia per lasciar fruire emozioni sospinti dall'udito; e, poi, esercizi per risvegliare le papille gustative, colori per capire meglio come funziona la vista, giochi per il tatto. Stimoli che, poi, ci portano a scrivere, tirare fuori quello che abbiamo dentro: che sia un'emozione, un ricordo che arriva da lontano, una storia che avremmo sempre voluto raccontare. In ogni incontro, un senso coinvolto e una storia. Tra giochi di lessico, esercizi di scrittura creativa collettiva, trucchi per potenziare la nostra osservazione del quotidiano, brani di penne celebri da imitare, l'obiettivo è crescere attraverso le parole. E la cura da mettere nello sceglierle: con queste, disegniamo la realtà, immaginaria o reale che sia. Costo: 20 euro a incontro o 80 euro intero corso.



Le lezioni sono in programma mercoledì 26 marzo, mercoledì 2, 9 e 16 aprile e mercoledì 7 maggio sempre alle 18,30. Sono pensate per chi ha una storia nel cassetto, ma non ha mai avuto modo di scriverla; per chi ha dei ricordi che possono diventare patrimonio per l'intera comunità; per chi ha un messaggio da comunicare in maniera creativa; per chi crede che la scrittura sia anche terapeutica e vuole narrare qualcosa che gli sia accaduto; per tutti coloro che vogliono ascoltare storie e comprenderle meglio.



Attraverso una maggiore consapevolezza dei cinque sensi, si impara a muoversi con maggior curiosità e creatività nel mondo interiore e nella realtà che ci circonda: la percezione di quest'ultima è sempre e solo soggettiva. Ognuno coglie e ricorda la parte della realtà più aderente ai propri sensi: rielaborarla attraverso la scrittura olistica-terapeutica permette di creare nuove visioni e consapevolezze funzionali al nostro benessere.



Iscrizioni: via Whatsapp 3403244152 - 3281767403, vi mail arte.rapiaolistica@gmail.com.