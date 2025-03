Sabato al Monumentale l'ultimo saluto di Torino al direttore del Club2club, Sergio Ricciardone

Si svolgerà sabato alle 15.15 al Cimitero Monumentale l'ultimo saluto a Sergio Ricciardone, il direttore artistico del festival internazionale Club To Club morto martedì all'età di 53 anni. Il commiato sarà presso il Tempio Crematorio Socrem alle 15.35.

Donazione a Medici Senza Frontiere

"La famiglia - si legge nel messaggio diffuso nelle scorse ore - ringrazia tutte le persone vicine e l’Istituto di Candiolo IRCCS". L'invito dei parenti, a chi volesse omaggiare Ricciardone, è di fare una donazione a Medici Senza Frontiere (https://bit.ly/SR_DonazioneInMemoria).

La carriera

Dal 2000 presidente di Xplosiva e direttore di C2C, uno dei più importanti di musica elettronica in Europa, la notizia della sua prematura scomparsa dopo una malattia fulminante ha scosso il mondo culturale. Nato il 30 agosto del 1971, era una figura conosciuta nella scena musicale torinese e italiana.

Ricciardone in passato era stato consulente progettuale per diversi enti tra cui la Regione Piemonte e la Fondazione CRT, con cui nel 2017 aveva collaborato per il rilancio delle OGR.