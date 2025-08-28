Paolo Sorrentino inaugura Venezia '82 con Torino e la Film Commission sullo sfondo

“Torino ha aperto Venezia con un film che tutti hanno trovato bellissimo e intensissimo: per noi una grande soddisfazione per aver contribuito con i luoghi di Torino, con i palazzi e le sale auliche della nostra città e di altri luoghi del Piemonte, ma soprattutto con tanti professionisti che hanno lavorato a questo progetto, che siamo sicuri si confermerà un grande momento di cinema internazionale” commentano Beatrice Borgia e Paolo Manera per Film Commission Torino Piemonte.

FTCP porta inoltre a Venezia 82. altri tre progetti, realizzati sul territorio grazie ai propri fondi e servizi: il cortometraggio Restare di Fabio Bobbio che inaugura oggi la SIC, La Gioia di Nicolangelo Gelormini in Concorso alle Giornate degli Autori, insieme a Tevere Corsaro, di Pietro Balla e Monica Repetto, nella sezione Confronti.

La presenza di Film Commission Torino Piemonte a Venezia 82. sarà anche occasione per presentare le nuove sessioni dei film funds che nel 2025 mettono a disposizione 8 milioni di euro per la produzione audiovisiva.



