Cultura e spettacoli | 28 agosto 2025, 14:03

Paolo Sorrentino inaugura Venezia '82 con Torino e la Film Commission sullo sfondo

L’82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al via ieri con "La Grazia" di Paolo Sorrentino girato nel capoluogo sabaudo

“Torino ha aperto Venezia con un film che tutti hanno trovato bellissimo e intensissimo: per noi una grande soddisfazione per aver contribuito con i luoghi di Torino, con i palazzi e le sale auliche della nostra città e di altri luoghi del Piemonte, ma soprattutto con tanti professionisti che hanno lavorato a questo progetto, che siamo sicuri si confermerà un grande momento di cinema internazionale” commentano Beatrice Borgia e Paolo Manera per Film Commission Torino Piemonte

FTCP porta inoltre a Venezia 82. altri tre progetti, realizzati sul territorio grazie ai propri fondi e servizi: il cortometraggio Restare di Fabio Bobbio che inaugura oggi la SIC, La Gioia di Nicolangelo Gelormini in Concorso alle Giornate degli Autori, insieme a  Tevere Corsaro, di Pietro Balla e Monica Repetto, nella sezione Confronti.

La presenza di Film Commission Torino Piemonte a Venezia 82. sarà anche occasione per presentare le nuove sessioni dei film funds che nel 2025 mettono a disposizione 8 milioni di euro per la produzione audiovisiva.


 

comunicato stampa

