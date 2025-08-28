Aperitivo con l'artista: la seconda edizione al Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo, presenta STUDIO TALKS @ GDI – TORINO. Aperitivo con l’artista, seconda edizione di un programma di sei incontri che propongono conversazioni con artisti e artiste che si svolgeranno a partire da settembre 2025 fino a febbraio 2026.



Nel corso dei nuovi incontri, che si terranno presso la sala Arena delle Gallerie d’Italia – Torino, sarà possibile visitare virtualmente gli studi dei protagonisti di questa edizione invitati dal Castello di Rivoli. Gli artisti e le artiste dialogheranno con rappresentanti del Castello di Rivoli tra cui Francesco Manacorda, Direttore, Marcella Beccaria, Vice Direttrice, Marianna Vecellio, Curatrice, e Linda Fossati, Assistente Curatoriale, accompagnando il pubblico in un viaggio nei propri studi.



I dialoghi offriranno al pubblico un accesso privilegiato allo studio dell’artista, inteso quale luogo reale ma anche metaforico nel quale si coltiva la creatività e la ricerca, e dove le opere d’arte sono immaginate e talvolta prodotte. Il programma propone un’esperienza unica e indimenticabile, osservando da vicino il processo di creazione delle opere d’arte, alcune delle quali sono parte della Collezione del Castello di Rivoli.



Gli Studio Talks propongono una nuova formula di aperitivo, oltre a offrire la possibilità di visitare, prima degli incontri, le mostre allestite presso Gallerie d’Italia – Torino.



