Equipaggi da tutta Europa per il 13° Raduno di Land Rover a Levone

Il Land Rover Club di Levone festeggia il decennale dalla sua fondazione con la tredicesima edizione dell’ormai tradizionale raduno a cui partecipano appassionati del mitico fuoristrada britannico provenienti da tutta Europa. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 marzo, da quest’anno con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Sabato 15 è in programma un giro guidato hard per i driver più temerari, che hanno l’obbligo di utilizzare le gomme tassellate, un blocco, il verricello, le protezioni, gli strops e i grilli per il traino. Il giro turistico è invece alla portata di chi si vuole godere il panorama delle valli dell’Alto Canavese in compagnia e serenità. A Levone la pista, in versione soft e hard, sarà aperta dopo la cena del sabato , con musica e intrattenimenti vari. Domenica 16 marzo è in programma un giro secondo le indicazioni contenute nel roadbook che sarà consegnato ai circa 200 equipaggi attesi, con varianti di diverse difficoltà. La pista sarà aperta nel pomeriggio, dopo il pranzo nel padiglione riscaldato. Per il terzo anno di fila, verranno ospitati al raduno i mezzi che hanno fatto la storia del marchio britannico, partecipando al Camel Trophy.

Il Land Rover Club Levone è nato nel 2015 dal desiderio degli organizzatori del raduno di dare una precisa identità al gruppo di persone che ha creato e condiviso un evento monomarca Land Rover che figura ormai tra i più importanti appuntamenti europei.

Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.landroverclublevone.it