Proseguono i lavori di riqualificazione all’Istituto 25 Aprile-Faccio di Castellamonte

Durante la visita, hanno incontrato il dirigente scolastico Daniele Vallino e lo staff di dirigenza, con i quali hanno discusso delle esigenze dell'istituto e degli interventi in atto. L'istituto, che accoglie circa 500 studenti, offre percorsi di studio diversificati, tra cui Architettura e Ambiente, Grafica e Design, con curvature in Design Moda e Design Ceramica.

I lavori in corso, finanziati con fondi PNRR con un totale di 1.400.000,00 euro, prevedono interventi strutturali significativi, oltre alla sostituzione di 260 metri quadrati di infissi, l’installazione di 960 metri quadrati di controsoffitti antisfondellamento e la sostituzione di circa 180 lampade interne ed esterne. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sicurezza e all’accessibilità, con il rifacimento di una porzione del tetto in coppi, l’impermeabilizzazione della copertura piana, il miglioramento dei prospetti dell’edificio e la rimozione delle barriere architettoniche. A questo scopo, è in corso di realizzazione un nuovo accesso per disabili con una rampa dedicata mentre è già attiva l'aula al 1 piano con un pianoforte e l'attrezzatura sanitaria dedicata ad alunni particolarmente fragili.