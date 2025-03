Chivasso, i maturandi omaggiati dell’ultimo libro di Paolo Mieli

I maturandi chivassesi hanno ricevuto il libro di Paolo Mieli “Fiamme dal passato”, presentato in un recente evento in Teatrino Civico nell’ambito del Festival della Letteratura “Chiavi di lettura”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chivasso.

Nel corso di quella serata, il sindaco Claudio Castello dichiarò come questo testo potesse offrire “importanti elementi non solo per la crescita culturale degli studenti ma anche per un brillante esame di maturità”.

«L’appuntamento speciale vissuto con lo scrittore e giornalista Paolo Mieli a Chivasso, casualmente proprio nelle ore dell’annuncio della tregua tra Israele e Hamas – ha commentato l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale – trova un seguito importante nell’omaggio che abbiamo fatto della sua opera agli studenti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della città. Augurando un buon esame di maturità a tutti loro abbiamo implicitamente ribadito quanta fiducia poniamo nella lettura”.

Per la dirigente scolastica del Liceo “Newton” Vincenza Tascone è stato «un gesto particolarmente apprezzato che testimonia il comune e condiviso impegno della scuola e dell’amministrazione comunale verso l’educazione, la cultura e la formazione dei nostri giovani. Rivolgiamo il nostro grazie per l’attenzione, l’impegno e la collaborazione che questa amministrazione ha sempre manifestato verso l’istituzione scuola e che rafforza il nostro senso di appartenenza alla comunità locale».

«Regalare un libro vuol dire regalare un tassello nel puzzle della cultura dei ragazzi – ha invece detto Concetta Eleonora Buscemi, dirigente scolastica dell’Istituto Professionale “Carlo Ubertini” -. Un’opera come quella di Mieli aggiunge valore all’idea dell’amministrazione comunale per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza degli studi storici».

«L’opportunità di confrontarsi con dei punti di vista sulla storia, anche diversi, è sempre una cosa positiva – ha commentato infine dal docente dell’Istituto “Europa Unita” Giuseppe Morrone -. Questa occasione che va in questa direzione è stata accolta con piacere dal nostro istituto».