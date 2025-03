Dal 28 aprile al 5 maggio a Torino la Sindone in versione digitale

Dal 28 aprile al 5 maggio torinesi e turisti avranno la possibilità di toccare la Sindone in versione digitale, che verrà allestita nella Tenda in piazza Castello. Non essendo in programma nel 2025 nessuna ostensione pubblica del Telo, la Chiesa di Torino ha deciso di promuovere l'iniziativa "Avvoltoi".

"In questo anno giubilare – ha detto fra l’altro - abbiamo cercato un approccio nuovo, puntando sulle nuove tecnologie. Il volto e il corpo impressi nel Telo sindonico sono quelli di uno sconfitto dalla storia. Come sconfitti sono, anche oggi, tanti donne e uomini che vivono nella guerra, che sono malati, disoccupati, anziani che si sentono soli e abbandonati". Telo virtuale Da qui la decisione di mandare un messaggio di speranza con questo evento. Nella Tenda della Sindone in piazza Castello, aperta dal 28 aprile al 5 maggio, i visitatori potranno compiere un’esperienza digitale innovativa: "conoscere" il Telo da vicino, come non è mai stato possibile fino ad ora. Un tavolo delle stesse dimensioni della Sindone riproduce l’immagine virtuale, offrendo la possibilità di esplorare e toccare con mano i dettagli dell’immagine: indispensabile prenotarsi.

Un’esperienza "globale"

Il tavolo interattivo e il programma di lettura virtuale ravvicinata della Sindone non durano solo otto giorni: dopo la chiusura della Tenda sarà possibile effettuare un’esperienza di lettura interattiva collegandosi da smartphone, tablet e pc, in ogni parte del mondo. La mostra "Volti nel Volto"

Nella Tenda i visitatori troveranno anche la mostra "Il volto dei Volti»" ma ci sarà anche uno spazio dedicato per incontri, conferenze, dibattiti. In particolare è in calendario un incontro sulla figura di mons. Giuseppe Ghiberti, il biblista che ha guidato la preparazione delle ostensioni dal 1998 al 2010.

Altri incontri verranno dedicati ad alcuni dei santi legati alla Sindone o presenti nell’attualità della Chiesa torinese in questi mesi. In particolare: Carlo Acutis (28 aprile), Giuseppe Allamano (30 aprile), Pier Giorgio Frassati (2 maggio).

Messa per la Sindone