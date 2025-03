La pioggia non ferma la protesta: sciopero e presidio dei sindacati davanti al negozio Decathlon di Grugliasco [FOTO]

Lo avevano annunciato nei giorni scorsi e questa mattina, nonostante la pioggia, la protesta è stata messa in pratica. Si sono dati appuntamento davanti al punto vendita di Grugliasco alcuni lavoratori di Decathlon che protestano in segno di solidarietà per una delegata sospesa, secondo i sindacati, in maniera ingiusta.



Astensione dal lavoro e presidio in corso Allamano, a pochi passi dal confine con Torino. Con una manifestazione che è stata programmata dalle 10 alle 12. I rappresentanti dei lavoratori chiedono che la collega sia "reintegrata immediatamente".



Tra i cartelli esposti dai manifestanti, alcuni recitavano "In Decathlon le regole del gioco non sono uguali per tutti" e "bastava poco, ma non ci avete dato neanche quello".