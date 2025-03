Profumi e sapori di primavera alla fiera di Perosa Argentina

Due passi con gli amici a quattro zampe, un concorso di dolci e la fiera delle erbe e del vino: Perosa Argentina si prepara ad accogliere la 23esima edizione di ‘Erbe in Fiera e Vino Nuovo’, che si terrà oggi, sabato 15, e domani, domenica 16 marzo.

Si inizia alle 16 alla biblioteca Comunale con la presentazione del libro ‘Boschi, stato, comunità e fortificazioni’ a cura di Bruno Usseglio.

Mentre domani, dalle 9 alle 18, in viale Duca d’Aosta si potrà andare in giro tra i circa quaranta espositori del mercato di erbe, fiori, piante e buon vino. Alle 10 in piazza Europa ci sarà il ritrovo per la passeggiata con i cani ‘Dog Erbeinfiera Day’: la metà del ricavato dalle iscrizioni, di 10 euro a persona, sarà devoluto al canile di Bibiana. La partenza è alle 11 e il ritorno alle 12,30. A seguire, ci si potrà fermare alla palestra della scuola primaria per il pranzo in compagnia con polenta, spezzatino e salsiccia.

E c’è spazio anche per il dessert. Dalle 11 alle 15,30 in piazza Europa, verranno esposti i dolci del concorso ‘Un dolce tra le erbe’, con votazione pubblica del più bello esteticamente. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, con consegna in mattinata allo stand dell’associazione Poggio Oddone, che organizza la manifestazione. Nel pomeriggio la giuria nominata per la scelta del prodotto più buono voterà e la premiazione sarà alle 17,30.

Dalle 14,30 nel cortile della scuola primaria i più piccoli potranno diversi con i giochi di legno e la magia di Zimba e Ciuffo.