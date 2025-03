Urban Lab porta il dibattito nelle strade di Torino: "Voci di Quartiere" a Cascina Fossata

Tra le strade di Torino riprendono gli incontri di Voci di Quartiere, il progetto promosso dall'associazione Urban Lab per raccogliere idee e opinioni sul territorio in vista della costruzione del nuovo Piano Regolatore. Appuntamento a Cascina Fossata

Il nuovo ciclo di appuntamenti, avviato il 19 febbraio, prevede dieci incontri in cui verranno presentati i risultati dei questionari e delle interviste condotte nel 2024. Il terzo evento, in programma il 19 marzo presso Cascina Fossata (Circoscrizione 5, via Ala di Stura 5), offrirà ai cittadini l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli assessori all’Urbanistica e alla Viabilità.

I dati raccolti e il metodo innovativo

L'indagine ha coinvolto tutta la città attraverso due questionari. Il primo, di carattere generale, ha raccolto 1.984 risposte, mentre il secondo, più approfondito e focalizzato su temi come abitare, spazi verdi, servizi di vicinato e offerta culturale, ha ottenuto 786 risposte.

Per raccogliere i dati sono stati utilizzati diversi strumenti, dai questionari online e cartacei a metodi più innovativi e sostenibili. Tra questi, la bicicletta si è rivelata un mezzo efficace: grazie alla cargo bike di Urban Lab, sono state condotte oltre 512 interviste in piazze, mercati e parchi, percorrendo complessivamente 400 km.

Il nuovo programma guarda al lavoro del 2024

"Dopo gli incontri nelle case di quartiere e le passeggiate nei borghi per conoscere meglio la città, torniamo con un calendario basato sul lavoro svolto nel 2024 – spiega Chiara Lucchini, responsabile dello Sviluppo Territoriale di Urban Lab – Gli incontri del 2025, come quello del 19 marzo, partiranno proprio dai dati raccolti: dai risultati dei questionari alle sintesi delle varie testimonianze".

L'iniziativa è accolta con favore dalla Circoscrizione 5, che vede in Urban Lab un ponte tra cittadini e istituzioni. Tuttavia, non manca qualche perplessità tra i consiglieri, con alcuni che sollevano dubbi sull'uso dei dati per scopi politici.

"Abbiamo un ottimo rapporto con Urban Lab e seguiamo con interesse il loro lavoro da due anni – dichiara Bruno Francavilla, coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5 – Credo sia un metodo efficace per coinvolgere cittadini e associazioni territoriali".

Dubbi su finanziamenti e possibile utilizzo dati

D'altro canto, la consigliera di minoranza, Carmela Ventra, solleva interrogativi sui finanziamenti destinati al progetto: "Volevo capire come mai i fondi stanziati dalla Città di Torino siano raddoppiati in due anni, passando da 200mila euro nel 2022 a 400mila nel 2023 e 500mila nel 2024. Inoltre, ho ricevuto segnalazioni secondo cui il materiale prodotto sarebbe stato utilizzato dal sindaco Lo Russo per la sua campagna elettorale e vorrei verificare questa informazione".