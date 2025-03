Al Polo del '900, Settimana del Lavoro OFF: due documentari per raccontare la diseguaglianza di genere

Martedì 18 marzo alle ore 18, al Polo del '900, riprendono gli appuntamenti della Settimana del Lavoro OFF organizzati da ISMEL in preparazione della Settimana del Lavoro 2026 che proporrà il tema delle Disugualglianze . Con l’evento Raccontare le diseguaglianze - Gli sguardi di Riccardo Napolitano, ISMEL propone una riflessione sul ruolo dei media e del linguaggio pubblicitario in una società segnata da evidenti diseguaglianze.

Attraverso la proiezione dei due documentari presentati da CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa firmati da Riccardo Napolitano, “Una storia come tante” (1970) e “Una donna un oggetto” (1973), verrà evidenziato come, già negli anni '70, le storie di diseguaglianza venissero trattate come casi isolati anziché fenomeni strutturali e come gli stereotipi di genere, amplificati dalla pubblicità, potessero avere effetti dannosi spesso sottovalutati. Cinquant’anni dopo, ci chiediamo: sono stati fatti progressi significativi?