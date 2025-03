FILM - "Lee Miller", racconto intenso sulla fotografa della Seconda Guerra Mondiale

Racconto intenso sulla fotografa Lee Miller , che esplora il prezzo emotivo da pagare per il suo lavoro e mostra il coraggio necessario per documentare alcune tra le peggiori atrocità della storia.

In questo nuovo film biografico, Kate Winslet ha deciso di portare sul grande schermo la vita della fotografa di guerra per Vogue Lee Miller , un'artista poco nota al grande pubblico ma che ha realizzato alcune delle foto più simboliche della seconda guerra mondiale.

"Lee Miller" è un biopic tradizionale ma che racconta la vita davvero originale di una delle prime fotografe in un mondo quasi esclusivamente maschile, ricostruendo anche molto bene l'epoca nella quale le vicende sono ambientante. La storia è interamente costruita sulle affermazioni che Lee Miller rilascia in un'intervista con suo figlio, che è interpretato da Josh O'Connor, con il quale ricostruisce la sua vita. Efficace il trucco che ci mostra la Winslet invecchiata per queste scene.

La regista Ellen Kuras utilizza però un approccio troppo tradizionale per una pellicola che racconta una storia davvero originale su una vita fuori dai margini. Ciò che convince maggiormente è l'interpretazione di Kate Winslet, che ancora una volta ha dimostrato tutto il suo talento mettendo al centro di questo film non solo un cambiamento fisico ma riuscendo a incarnare il personaggio anche a livello caratteriale.

"Lee Miller" è stato presentato al Festival di Toronto del 2023 ed è tratto dalla biografia sulla fotografa scritta dalla sua famiglia. Questo lungometraggio ci vuole ricordare come l'arte della fotografia abbia il potere di ricostruire la storia mostrandoci così l'importanza del lavoro di fotoreporter come Lee Miller.