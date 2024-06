Trainare gli aerei camminando sulle mani: domenica Matteo Pavone tenta il suo terzo record da Guinness

Dopo i camion, gli aeroplani: il torinese Matteo Pavone tenterà il suo terzo Guinness World Records trainando il maggior numero di aerei camminando sulle mani, specialità che rende il recordman torinese unico in tutto il mondo.

Matteo Pavone vanta già due record del mondo: il primo, nel 2019, lo ha fatto camminando sulle mani, con un gancio alla cintura, e trainando per cinque metri un carro attrezzi con una Golf, per un totale di 4 tonnellate. Il secondo, nel 2023, spostando con la stessa tecnica un Hummer da 2.200 kg per venti metri nel tempo record di 47 secondi, all’autodromo di Monza, durante la trasmissione tv di Gerry Scotti “Lo show dei record”.