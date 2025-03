Geolier in tour nei palasport italiani: il concerto all'Inalpi Arena

Al via il “Geolier live 2025”, un tour che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live.

Domenica 23 marzo sarà all'Inalpi Tour per la tappa torinese.

Geolier ha, infatti, rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quadruplo platino da FIMI/GfK Italia, che ad una settimana dal debutto ha raggiunto la #1 della Classifica Fimi Top Album, restando stabile in Top 10 dal giorno della release. Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”. Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.