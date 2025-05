Todd Kern in concerto al Teatro Q77

Il carismatico cantante e polistrumentista Todd Kerns arriva in Italia per un tour acustico esclusivo nel mese di maggio.

Domenica 11 maggio sarà di scena al Teatro Q77 by Vertigo.

Un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza intima e autentica, ascoltando in una veste inedita i brani che hanno segnato la carriera dell’artista.

Con la sua voce potente e la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, Kerns porterà sul palco non solo i suoi brani solisti, ma anche alcuni grandi classici della sua carriera con Slash featuring Myles

Kennedy & The Conspirators e degli iconici Age of Electric. Sarà un viaggio musicale emozionante, che mescolerà aneddoti, melodia e l’energia pura che da sempre contraddistingue le sue esibizioni.

Todd Kerns è un artista poliedrico noto per la sua straordinaria versatilità musicale.