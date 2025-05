Il groove equatoriale dei Parbleu all'Hiroshima Mon Amour

Un’escursione di groove equatoriale con l’unione irresistibile di ritmi afro caraibici psichedelici e stile retrò di stampo francese. Questi sono i Parbleu, il progetto di Andres Balbucea e Andrea de Fazio e di un enigmatico gruppo di musicisti ospiti di Hiroshima Mon Amour alle 22 di domani, venerdì 9 maggio, per suonare dal vivo le travolgenti canzoni dei due album pubblicati 'Danse Cette Zik' ed 'Elios’.



Un combo multiculturale in cui distese energiche di disco, funk futuristico e fusion jazz cinematografica sono inondate da calde vibrazioni di dub caraibico, tropicale latina e solare

afrobeat.



Strumentali evocativi si intrecciano con performance vocali mozzafiato, che spaziano tra serenate soul sognanti, canti melodici mistici e incantevoli esibizioni di dive.



Pianoforti e chitarre conversano tramite abbellimenti funk, riff reggae e assoli jazz rock mentre sintetizzatori fusion infuocati infiammano l’aria. Le batterie si muovono tra l’urgenza cinetica della pista da ballo e il rilassamento ritmico isolano e le percussioni, sia organiche che elettroniche, evocano cerimoniali della foresta pluviale mentre le linee di basso si crogiolano nel fuoco della fusion degli anni ’70 e nello squelch del synth-funk Italo.



Un’esperienza meravigliosa che risulta in un’avventura emozionante di exotica immaginata, altrettanto abile nel segnare paradisi costieri, deserti filmici, crociere in riviera o discoteche che

sudano alla luce di una luna mediterranea.