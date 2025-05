Salone Off 2025, Tour Cesare Pavese: al cinema, l'omaggio allo scrittore piemontese con sette presentazioni in tutta la regione

Anche il cinema omaggia Cesare Pavese. Piemonte Movie e Distretto Cinema, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Agis - Anec - Acec Piemonte e Valle d’Aosta, Luce Cinecittà e Fondazione Cesare Pavese, organizzano "Tour Cesare Pavese", una rassegna sostenuta e inserita nel programma del Salone Off del Salone Internazionale del Libro Torino.

L'iniziativa prevede - tra mercoledì 14 e martedì 20 maggio - sette proiezioni del film "Il mestiere di vivere" di Giovanna Gagliardo, prodotto e distribuito da Luce Cinecittà. La prima è mercoledì 14 maggio alle 21 al Cinema Lux, in Galleria San Federico a Torino (Ingresso Euro 6,50). Scritto e diretto da Giovanna Gagliardo, a partire dall’ultimo frenetico giorno di vita dello scrittore nato a Santo Stefano Belbo, mette al centro Pavese attraverso vari capitoli che raccontano i tanti mestieri che ha sperimentato. Racconta infatti l’intellettuale che, nella sua breve vita, è riuscito a ricreare un nuovo mondo letterario e culturale che ha dato identità alla seconda metà del Novecento italiano: un poeta che appena ventenne scopre la poesia narrativa, per poi cimentarsi nel romanzo breve, portare in Italia la letteratura americana e contribuire, infine, alla nascita della Casa Editrice Einaudi.

Le proiezioni proseguiranno giovedì 15 maggio alle 21 ad Asti (Cinema Lumière: qui sarà presente, con la regista Gagliardo, anche Laurana Lajolo), venerdì 16 alle 21 a Vercelli (Cinema Italia), sabato 17 maggio alle 21 a Dogliani (Cinema Multilanghe), domenica 18 maggio alle 18 e alle 21 a Villar Perosa (Cinema delle Valli), lunedì 19 alle 21 a Bra (Cinema Vittoria), martedì 20 alle 21 a Cuneo (al Cinema Lanteri). Ingresso Euro 6,50.

A chiudere "Tour Cesare Pavese" martedì 20 maggio alle 21 al Cinema Romano, in Galleria Subalpina a Torino, la proiezione speciale de "Le amiche" di Michelangelo Antonioni, in occasione del 70° anniversario dell’uscita in sala (ingresso 6,50 euro). Il film del 1955 liberamente tratto dal romanzo di Pavese "Tra donne sole", che vinse il Leone d'argento alla Mostra internazionale d'arte cinematografica e tre Nastri d'argento nel 1956 (Miglior regista; Migliore attrice non protagonista a Valentina Cortese; Migliore fotografia a Gianni Di Venanzo). Protagonista Clelia, una ragazza di umili origini: diventata un'importante modista di una casa di moda a Roma, ritorna nella natìa Torino per aprirvi una succursale. Qui incontra Momina, una donna ricca che vive nell'ozio: inizia così a frequentare la vita sociale borghese a Torino.

Introducono il film Stefano Boni del Museo del Cinema e Laurana Lajolo, figlia di Davide Lajolo (partigiano, giornalista, scrittore, amico di Cesare Pavese), oltre a due rappresentanti della Fondazione Cesare Pavese, Laura Capra, la presidente, e Pierluigi Vaccaneo, il direttore.