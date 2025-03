Una Notte al Museo Regionale di Scienze Naturali con Club Silencio

Sabato 22 marzo Club Silencio entra nel Museo Regionale di Scienze Naturali, per una serata speciale all’insegna delle meraviglie della natura.



Durante l’evento ci si potrà immergere nell’affascinante mondo della paleontologia, botanica, zoologia, mineralogia ed entomologia attraversando le varie aree aperte alla visita. Un mondo tutto da esplorare grazie anche all’aiuto dei ciceroni, presenti lungo il percorso, pronti a svelare tutti i segreti del Museo.



Dalle 19 a mezzanotte sarà possibile visitare tutti gli spazi museali, tra cui il Museo Storico di Zoologia, dove ritrovare numerosi e peculiari esemplari appartenenti al mondo animale, l’Arca delle Esplorazioni, che ospita l’imponente scheletro di una balenottera spiaggiata a Bordighera a metà Ottocento, e la Sala delle Meraviglie, con una speciale raccolta dei reperti conservati nei depositi del Museo. Imperdibile l’occasione di tornare indietro di 3 milioni di anni con Wallace, l’esemplare di intelligenza artificiale a misura d’uomo pronto a rispondere a tutte le curiosità!



Non mancherà il drink bar di Club Silencio, accompagnato da atmosfere suggestive e dalla selezione musicale di Andrea Sardo, dj noto per la sua abilità nel fondere house, tech house e afro. Infine, i visual di Tommaso Cherubini daranno una nuova vita alla biodiversità custodita nel museo, creando un’esperienza immersiva che unisce natura e tecnologia.



Per info: https://to.clubsilencio.it/scienze-naturali/?src=cs