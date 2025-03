Elkann va in Parlamento, i sindacati: “Basta parole fumose: a Mirafiori la cassa è diventata maggiorenne”. “Qui auto, non armi”

È un momento in cui Mirafiori lavora, ma a singhiozzo. Si producono 180 esemplari di 500 elettriche al giorno, mentre langue la Maserati, visto che ne sono state prodotte solo 45 in un trimestre. In linea ci sono 1500 persone, in un turno unico, ma il mese di aprile sarà di nuovo tutto di cassa integrazione e, fin qui, hanno lavorato meno della metà del tempo. Per questo i sindacati metalmeccanici sono tornati davanti alla Porta Due di Mirafiori. A due giorni dall’audizione dell’ad di Stellantis, John Elkann, in Parlamento.