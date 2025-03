Horeca Expoforum 2025: Chiosco Mobile porta innovazione e sostenibilità nel settore dell’ospitalità [FOTO E VIDEO]

Ieri, domenica 16 marzo, ha preso il via l'Horeca Expoforum, la fiera dedicata al mondo dell’ospitalità, ristorazione e catering. Per la sua seconda edizione, in programma fino al 18 marzo al Lingotto Fiere di Torino, la kermesse ha scelto come parola chiave “Sostenibilità”, un valore che trova piena espressione nello stand di Chiosco Mobile.

L’azienda torinese presenta una gamma di chioschi mobili innovativi ed ecologici, pensati per conquistare il pubblico con soluzioni tecnologiche avanzate e collaborazioni prestigiose. Tra i protagonisti dell’evento spiccano tre modelli: Chiosco Dynamic, Delight 3 e Delight 2.

Chiosco Dynamic: la rivoluzione della frittura sostenibile

Il Chiosco Dynamic rappresenta l’eccellenza del settore grazie alla collaborazione con Quality Fry. È infatti dotato di una friggitrice automatica all’avanguardia, in grado di cucinare senza fumi né odori, rendendolo una soluzione ideale per eventi all’aperto e spazi chiusi.

Durante la fiera, i visitatori potranno assaporare una selezione di specialità messicane e americane firmate Fine Food Group, preparate con la friggitrice automatica di Quality Fry per garantire freschezza, croccantezza ed esaltare i sapori autentici.

Delight 3: la tradizione della pizza incontra l’innovazione

Il secondo modello presentato, il Delight 3, è la sintesi perfetta tra la tradizione italiana della pizza e la sostenibilità. Realizzato in collaborazione con Pizzicata, questo chiosco è dotato di un pannello fotovoltaico sul tetto, che permette di mantenere sempre attivi i frigoriferi durante gli spostamenti, senza interrompere la catena del freddo.

"Il chiosco Delight 3 è davvero innovativo: è dotato di un pannello fotovoltaico sul tetto, in modo da poter viaggiare mantenendo sempre i frigoriferi accesi, senza interrompere la catena del freddo", spiega il Ceo di Chiosco Mobile, Luca Gallo.

Delight 2: versatilità e praticità per ogni esigenza

L’ultimo modello in esposizione è il Delight 2, realizzato in collaborazione con Jas. Questo chiosco si distingue per la sua versatilità, adattandosi a diverse esigenze culinarie e garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi contesto.

"Jas produce cocktail premiscelati di altissima qualità, serviti praticamente se fossero alla spina. Questo sistema permette di essere operativi in pochissimo tempo, senza rinunciare al gusto e alla professionalità", aggiunge Gallo.

Un’occasione da non perdere

Visitare lo stand di Chiosco Mobile al padiglione 3, stand E06 - E08 del Lingotto Fiere di Torino è un’opportunità unica per scoprire come un chiosco possa trasformarsi in un’avventura culinaria innovativa e sostenibile.

L’azienda offre un’ampia selezione di chioschi bar, sia fissi che su carrelli omologati per uso stradale, facilmente trainabili con una patente B. È inoltre possibile acquistare un chiosco già allestito e pronto all’uso per diverse attività: gelateria, paninoteca, pizzeria, birreria, pasticceria, creperia, yogurteria, cocktail bar, info point e molto altro.

È possibile personalizzare il tuo chiosco per valorizzare l’immagine del tuo brand e attirare l’attenzione dei clienti. Chiosco Mobile è presente alla fiera Horeca Expoforum di Torino dal 16 al 18 marzo 2025. È possibile contattarli per ricevere maggiori informazioni e un’offerta personalizzata per il chiosco più adatto ad ogni esigenza lavorativa.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com