Le sfide degli artigiani del vino piemontese: tra leggi sul consumo, dazi e nuove tendenze

Il clamore suscitato dalle politiche protezioniste che sul mercato globale stanno per sovvertire le politiche di scambio commerciale mondiale hanno indubbiamente messo in allarme chi fa del commercio su piccola e larga scala con l’estero il proprio core business e tra questi anche gli artigiani che mettono la qualità del loro lavoro al servizio dei sapori della terra piemontese.

Lia Merlone terza generazione di una realtà (cantine Merlone) che compra l’uva e poi la lavora in modo artigianale e che produce 45.000 bottiglie all’anno di rosso barbera, grignolino, freisa, dolcetto, malvasia e nebbiolo.

“Viviamo in un periodo difficile e dobbiamo prestare attenzione a diverse preoccupazioni – conferma Lia Merlone - la prima è legata alle restrizioni imposte dalla legge 120 del 29 luglio 2010 legata al consumo dell’alcool che ha introdotto sanzioni pesanti per chi ha bevuto alcolici e si trova alla guida. Le nuove sanzioni hanno creato un clima di allerta e paura nel consumo consapevole che ha fatto precipitare gli ordini dai ristoranti del 50%. Lo abbiamo visto negli ordinativi, oggi nei ristoranti al massimo si consuma un calice, quando va bene, la bottiglia invece no e questa contrazione nei consumi, viene risentita da noi che vendiamo prodotti di qualità. La seconda è legata ai dazi con l’estero, noi operiamo prevalentemente sul mercato belga, speriamo che non insorgano criticità anche qui anche se, ascoltando altri produttori, cogliamo un timore diffuso: il rischio che il mercato statunitense diventi inaccessibile, con conseguenti ripercussioni negative sulle esportazioni.

Il Segretario di CNA Piemonte Delio Zanzottera “ I dati di Unioncamere Piemonte sul comparto manifatturiero evidenziano che, nel settore enogastronomico, la produzione e l’export continuano a dare risultati positivi. È però fondamentale che le istituzioni intervengano per tutelare questo comparto, poiché gli artigiani rappresentano la vera spina dorsale del nostro sistema produttivo. Il loro sostegno è cruciale non solo per mantenere elevati standard di qualità, ma anche per favorire l’apertura di nuovi mercati, promuovendo così un ‘made in Italy’ autentico e di eccellenza”

Chiude Lia Merlone: “Oggi, oltre alle dinamiche di mercato, si discute molto anche di nuove produzioni come il vino dealcolato, che potrebbe rappresentare un’opportunità per alcuni segmenti di consumatori, come il mercato arabo o le nuove generazioni. Tuttavia, è importante non perdere di vista il valore della nostra tradizione enologica e la qualità che caratterizza i nostri prodotti. Come per ogni alimento o bevanda, il consumo responsabile è sempre la chiave: senza eccessi, il vino fa parte della nostra cultura e della nostra convivialità. L’importante è mantenere un equilibrio, rispettando sia le innovazioni che le radici della nostra tradizione”.