A Torino una conferenza sulle nuove frontiere della ricerca sulla medicina di precisione: due giorni di lavoro per integrare le nuove conoscenze con le necessità, le opportunità e le ricadute - anche sul territorio piemontese - in una prospettiva nazionale ed europea, organizzata da Politecnico di Torino, Università di Torino, IRCCS Candiolo, aizoOn, Fondazione D34Health.

Un confronto che partirà dai più recenti sviluppi della medicina di precisione e personalizzata - presentati in sessioni scientifiche e poster - per proseguire nella giornata successiva con le migliori strategie e gli strumenti più avanzati per far evolvere le attuali practice del “sistema salute” per condividere orientamenti e proposte sullo stato della ricerca nelle tematiche di Artificial Intelligence e biological twin principalmente nel campo oncologico.

Il programma prevede quindi mercoledì 19 nove talk ad alto profilo scientifico – tra cui quello della professoressa Silvia Novello, docente ordinario di Oncologia Medica all’Università di Torino e responsabile della SCDU di Oncologia Medica all’AOU San Luigi di Orbassano, sull’applicazione della medicina di precisione per la cura del tumore al polmone - che tracceranno una mappa dei risultati più significativi dei partner della Fondazione D34HEALTH a livello nazionale e di quelli raggiunti a livello locale sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta dai progetti quali DEFLeCT, COBALT e IPeR, per concludere con la presentazione delle principali infrastrutture di ricerca già disponibili e la poster session con oltre 130 ricercatori.

Giovedì 20 il professor Fabrizio Pirri - Vicerettore per lo Sviluppo del modello e delle infrastrutture di ricerca del Politecnico di Torino, la professoressa Chiara Riganti dell’Università di Torino e il professor Carlo Catalano Direttore Scientifico della Fondazione D34Health parleranno delle prospettive future introducendo le tavole rotonde su possibili strategie, interventi sulla formazione, eventuali contributi delle fondazioni bancarie e strumenti di supporto, valutandone anche l’impatto a livello europeo.

Nel pomeriggio sono previsti due eventi collaterali dedicati alle ricadute dei bandi a cascata dello spoke 4 del progetto D34HEALTH coordinato dal Politecnico di Torino e ai nuovi percorsi formativi universitari in Piemonte.

Info e iscrizioni: conference.digitalhealthecosystem.com