Gli spazi comunali di Vitali Park temporaneamente assegnati all’Associazione Print Club

Gli spazi di proprietà comunale dell’immobile denominato Vitali Park, in via Orvieto 19, saranno temporaneamente assegnati all’Associazione Print Club Torino APS. Lo ha deciso la Giunta Comunale nella seduta odierna, su proposta dell’assessora Rosanna Purchia in collaborazione con gli uffici del Patrimonio, delega della vicesindaca Michela Favaro.

Dal 2016, l’Associazione culturale Print Club Torino APS organizza il festival Graphic Days®, un evento annuale dedicato alla promozione del valore culturale della comunicazione visiva, con un focus sul visual design italiano e internazionale.

“Continua il lavoro sinergico tra assessorato alla Cultura e al Patrimonio della Città - spiega l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia - con l’obiettivo di valorizzare spazi dimessi con attività culturali e artistiche. In questo senso, i Graphic Days rappresentano sicuramente un’eccellenza che ha contribuito alla designazione di Torino come Città Creativa Unesco del Design”.

"Per la prima volta, gli spazi comunali di via Orvieto vengono assegnati a un uso temporaneo, accogliendo una realtà culturale di rilievo come il Print Club Torino per la realizzazione di Graphic Days®. Questa concessione - dichiara la vicesindaca Michela Favaro- segna un passo significativo nell’attivazione del patrimonio pubblico, sperimentando modelli innovativi che generano impatto culturale, economico e sociale e valorizzando progetti di qualità".

Negli anni, la collaborazione tra la Città di Torino e il Print Club Torino ha contribuito a consolidare il ruolo di Torino come osservatorio di visual e social design. Questa sinergia si inserisce nel quadro delle iniziative che hanno portato alla designazione di Torino come Città Creativa UNESCO del Design, un riconoscimento che impegna l’Amministrazione a promuovere il design come motore di sviluppo culturale, economico e sociale.

Per la sua decima edizione nel 2025, il festival proporrà il tema “Love, now”, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di apertura, accoglienza e positività, affrontando il tema delle diverse forme di violenza e dell’esclusione della diversità. L’evento prevede un percorso espositivo, laboratori, conferenze, workshop, performance artistiche e audiovisive, oltre ad attività dedicate alle famiglie. Attraverso eventi come Graphic Days®, Torino si conferma un hub creativo internazionale, capace di generare nuove idee e soluzioni per migliorare la qualità della vita e rafforzare la sua vocazione nel mondo del design.

“Il festival Graphic Days Ⓡ “- sottolineano i direttori artistici Ilaria Reposo e Fabio Guida - ogni anno si rinnova in luoghi differenti e dà visibilità a spazi inediti conferendo nuove funzioni culturali e attrattività per il pubblico, facendo conoscere ai cittadini e ai turisti che visitano Torino per partecipare all’evento luoghi poco noti o del tutto sconosciuti. Pur mantenendo un format definito, adattiamo le caratteristiche di ogni edizione del festival alla location che ci ospita, valorizzandone le specificità e mettendone in risalto le qualità. La scelta di utilizzare quest’anno un edificio a destinazione terziaria favorisce la nascita di uno spazio ibrido in cui attività culturali e produttive si contaminano a vicenda dando vita a soluzioni win-win”

Riconoscendo il valore culturale del progetto, la Città di Torino ha concesso all’Associazione Print Club Torino APS l’uso del secondo e terzo piano dell’immobile di via Orvieto dal 17 marzo al 30 giugno 2025.