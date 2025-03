A Pinerolo un pomeriggio per avvicinare i ragazzi al ciclismo da strada

Biciclette da strada a disposizione dei ragazzi per dargli la possibilità di appassionarsi al ciclismo. Questa l’iniziativa di domenica di Gsr Alpina, società che allena un suo gruppo che corre su strada.

“Noi stiamo continuando con il nostro progetto ciclismo e abbiamo una squadra di ragazzini da 7 a 12 anni. In collaborazione con il fan club Jacopo Mosca, dell’atleta professionista osaschese che corre su strada per il team Lidl-Trek, abbiamo deciso di fare una squadra di ragazzini che può andare a correre su strada, ma anche in mountain-bike, e partecipiamo alle gare della Federazione Ciclistica Italiana nella categoria giovanissimi”, racconta Luca Chiabrando, dell’Alpina.

Il desiderio è farsi conoscere sia come Gsr Alpina che come Jacopo Mosca Fan Club. “Abbiamo fatto una fusione di queste due gruppi, con a capo l’atleta professionista, Mosca, e noi come Gsr Alpina che abbiamo maestri di mountain bike e maestri di strada”.

Ma il punto più importante è ampliare e far conoscere il ciclismo ai ragazzi del Pinerolese. “La squadra più vicina che tratta questa fascia di età è a Piossasco, altre non ce ne sono. Se andiamo verso il Saluzzese arriviamo fino a Piasco”.

L’iniziativa era già stata proposta nel 2021, e negli anni seguenti sono stati realizzati dei corsi specifici: “Vorremmo trovare un po’ di ragazzi da seguire e a cui piace venire a fare l’allenamento, magari due volte a settimana, con la possibilità, non obbligatoria, di andare a correre. Noi lo proporremo comunque come pedalate con tutti i ragazzi insieme.”

Ed ecco che domenica 23 ci saranno a disposizione una serie di biciclette da strada: “Gli daremo un casco e ci sarà la possibilità di provarle su un percorso dedicato. La mountain-bike ce l’hanno un po’ tutti, ma la bicicletta da strada no. Potrebbero appassionarsi e decidere di continuare con la nostra società”, conclude Chiabrando.

L’evento a ingresso libero si terrà in piazza Vittorio Veneto dalle 15 alle 18. Presenti anche le ‘Bici pazze di Mago Pongo’, attività di giocoleria per bambini.