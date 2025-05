Torino Nord cambia rotta: al posto del porta a porta arrivano le ecoisole

Nelle prossime settimane partirà una campagna di informazione porta a porta per avvisare i cittadini del cambiamento.

Verranno, inoltre, attivati due punti info distributivi, per consentire agli utenti non trovati o non identificati a Tari durante il passaggio porta a porta di ritirare lo starter kit, nonché per avere ulteriori informazioni.

L’apertura di tali punti di contatto è prevista tutti i giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 13 nelle seguenti date:

Falchera: dal 29 maggio al 21 giugno presso il Centro d’incontro Salvatore Scavello, in via delle Querce 23 bis;

Regio Parco e Rebaudengo: dal 26 giugno al 2 agosto e dal 4 settembre al 31 ottobre presso l’Associazione Arcobaleno Onlus, in via Umberto Giordano 1/A .

In seguito, verranno distribuiti i kit necessari per adeguarsi al nuovo sistema, come i sacchetti dedicati per l’organico e la plastica. Ogni condominio riceverà il proprio set, e per agevolare la comprensione anche tra le comunità straniere, tutto il materiale informativo sarà tradotto anche in arabo e cinese.

Accolta la richiesta della Circoscrizione 6