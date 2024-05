Domani al via le iscrizioni per l'Estate Ragazzi Torino 2024: tariffe e date

Previsto un aiuto per 200 famiglie in difficoltà economica

Al via domani le iscrizione per l’Estate Ragazzi di Torino. 16 Enti qualificati gestiranno i 48 centri estivi presenti in tutte le Circoscrizioni, ospitati negli istituti comprensivi dal 12 giugno al 26 luglio 2024.

Attenzione per le famiglie in difficoltà

Tra le novità del 2024 una particolare attenzione è stata riservata a 200 famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali della Città. Per loro un budget dedicato che le esonererà dalla partecipazione al click day per ottenere l’esenzione, senza incorrere nel rischio di essere escluse. Questi nuclei familiari potranno prenotarsi secondo il seguente calendario:

1 settimana (12 giugno–14 giugno) domande di iscrizione entro il 21/05/2024

2 settimana (17 giugno–21 giugno) domande di iscrizione entro il 28/05/2024

3 settimana (25 giugno–28 giugno) domande di iscrizione entro il 04/06/2024

4 settimana (01 luglio–05 luglio) domande di iscrizione entro il 11/06/2024

5 settimana (08 luglio–12 luglio) domande di iscrizione entro il 18/06/2024

6 settimana (15 luglio–19 luglio) domande di iscrizione entro il 25/06/2024

7 settimana (22 luglio–26 luglio) domande di iscrizione entro il 02/07/2024

Sportello per aiutare nell'iscrizione

Altra novità è l’attivazione da parte di ITER di uno sportello digitale in via Revello 18 per aiutare le famiglie a effettuare l’iscrizione online all’Estate Ragazzi tramite SPID E CIE. Lo sportello sarà attivo da mercoledì 8 maggio a venerdì 17 maggio e le prenotazioni avverranno tramite l’apposita mail iscrizioni.estateragazzi@<wbr></wbr>comune.torino.it.

Sarà inoltre offerto alle famiglie un servizio di assistenza per le iscrizioni su tutto il territorio grazie alla collaborazione con Sportello Più, Scuola Fermi, Associazione un Sogno per Tutti e le Case del quartiere cittadine (Bagni Pubblici di Via Agliè, Casa del quartiere di San Salvario, Più SpazioQuattro-Casa del quartiere San Donato, Officine Caos - Casa del quartiere le Vallette, Cecchi Point - Casa Del Quartiere di Aurora, Casa del Quartiere Barrito, Casa nel parco - Casa del quartiere Mirafiori Sud).

Collaborazione oratori

Per il secondo anno consecutivo si conferma il percorso di formazione gratuito per animatrici/animatori ed educatrici/educatori dei centri estivi volto a favorire contesti accoglienti e inclusivi con un’attenzione a strategie educative rivolte a bambine e bambini con disabilità. Si consolida inoltre la collaborazione con gli oratori cittadina, permettendo così di offrire un servizio di animazione capillare sul territorio.

Durante l’Estate Ragazzi, i bambini avranno la possibilità di frequentare laboratori e fare attività nei musei ed istituzioni culturali di Torino e prima cintura, nell’ambito del palinsesto La Bella Stagione 2024, promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Consorzio Xké? ZeroTredici e con l’Associazione Abbonamento Musei. Sono 84 (33 Musei, 51 Enti di partecipazione) gli enti che comporranno il ricco e articolato palinsesto, con oltre 150 iniziative.

Le iscrizioni ai centri estivi potranno essere effettuate su uno o più turni settimanali a partire da domani, mercoledì 8 maggio alle ore 12.00 sul sito www.estateragazzitorino.it, utilizzando le credenziali SPID.

Le tariffe

Per ciò che concerne i costi, invece, le tariffe di Estate Ragazzi sono calcolate in base all’ISEE, per cui le famiglie pagheranno da un minimo di 0 a un massimo di 95 euro per ogni settimana in cui vorranno usufruire del servizio. Inoltre è prevista l’esenzione totale per i minori individuati dai Servizi Sociali cittadini. L’esenzione e l’agevolazione tariffaria sono garantite per 6 settimane su 7 totali.

Nell’ambito del Provaci Ancora Sam, il progetto SAMMER è dedicato a circa 1000 ragazze e ragazzi della medie e prevede il loro coinvolgimento in attività inclusive tra giugno e agosto, oltre che a settembre.

La Città di Torino, inoltre, propone attività estive per le bimbe e i bimbi da zero a sei anni ‘Nidi d’Estate’ e ‘Bimbi Estate’. Il servizio per il 2024 è articolato su 4 turni di dodici giorni: per luglio dall’1 al 12 e dal 15 al 26, per agosto dal 29 luglio al 9 agosto e dal 19 al 30. Sarà anche sperimentato un palinsesto dedicato esclusivamente ai più piccoli (3-6 anni), progettato insieme alle biblioteche civiche.

“La decisione di avviare un coordinamento, - commenta l’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno - in collaborazione con i servizi sociali, per un'estate più accessibile per le famiglie fragili consentirà di andare incontro alle esigenze delle situazioni più complesse”. Nel 2023 hanno preso parte all’Estate Ragazzi oltre 19.500 bambini.