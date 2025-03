Fino al 25 marzo a Grugliasco si va 'a scuola di smartphone'

A Grugliasco sono in programma nuovi incontri di formazione gratuiti tutti i martedì, dalle 16 alle 18, dal 4 al 25 marzo, presso l'Associazione Fabbrichetta in via CLN 53.

Si scopriranno insieme come gestire la memoria, leggere e mandare una mail, usare WhatsApp, conoscere l’identità digitale e molto altro grazie al Consorzio Ovest solidale, al Punto digitale facile, alla Regione Piemonte, al programma Piemonte digitale 2030 con il finanziamento dell'Unione Europea, Repubblica Digitale e Dipartimento per la trasformazione digitale.

Per informazioni e iscrizioni contattare: Chiara 335 6799326