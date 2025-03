Da Murubutu ai Nero a Metà: gli ospiti della settimana dell'Hiroshima Mon Amour

L'Hiroshima Mon Amour organizza un'altra settimana di concerti e spettacoli, dal concerto da Murubutu andato sold out in poco tempo, fino alla band di Pino Daniele al Teatro Concordia.

Mercoledì 26 Marzo 2025

MAGAZZINO SAN SALVARIO

I Magazzino San Salvario, una delle realtà più interessanti ed originali della scena musicale cittadina e nazionale, arrivano alla sala grande di Hiroshima con il loro caratteristico “rock cantautorale” fatto di sonorità graffianti e testi intelligenti, impegnati, ironici ed introspettivi. Non sarà un semplice concerto ma la presentazione ufficiale del nuovo album della band, per quella che si preannuncia come una autentica festa, ricca di ospiti e sorprese. Si inizia rigorosamente alle ore 21,00.

Giovedì 27 Marzo 2025

EGREEN Fare rap non è obbligatorio tour

Un tour speciale con cui l’artista riscopre il piacere puro del fare rap, riaffermando la propria indipendenza creativa e il desiderio di fare musica con la libertà che lo ha sempre contraddistinto.

Venerdì 28 Marzo 2025

MURUBUTU La vita segreta tour

Dopo il tour nei teatri con la Moon Jazz Band andato interamente sold out, Murubutu è pronto a tornare dal vivo nel 2025 e arriva venerdì 28 Marzo a Hiroshima Mon Amour con La vita segreta Tour. In questo capitolo inedito l’artista tornerà a esplorare con forza la dimensione cantautorale e rap, ponendo al centro lo storytelling, cifra distintiva della sua produzione, senza tralasciare riflessioni intime e suggestioni interdisciplinari, elementi che da sempre caratterizzano il suo percorso. Un nuovo progetto che consolida la sua figura di grande artista, paroliere e autore nel panorama culturale e musicale italiano contemporaneo.



Sabato 29 Marzo 2025

PARTI A 90

Il Parti a 90 riaccende Hiroshima Mon Amour! Parliamo dei nostalgici anni ’90, di “certe notti” passate ad ascoltare Ligabue o di quelle che ci vedevano impegnati a imitare gli iconici balletti degli 883, delle canzoni cantate nelle piazze italiane con il Karaoke di Fiorello e delle giornate passate con le mani incollate al Game Boy. Parliamo di un decennio non troppo lontano che è rimasto nel cuore di tutti. Sarebbe bello poterci tornare per una sera, no? E infatti i nostri djs Ermi, Salvezza e Mago vi aspettano in pista con le hits dance, rock e trash più famose della nostra decade.

Sabato 29 Marzo 2025

NERO A META’ EXPERIENCE La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti

La musica di Pino Daniele, una leggenda della scena musicale italiana, continua a vivere e a respirare attraverso “Nero a metà Experience”, un progetto musicale che si propone di celebrare l’eredità dell’artista napoletano. “Nero a metà Experience” è più che un concerto; è un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico.

Per info: www.mailticket.it