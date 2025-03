È partita la carovana di ‘Marrakech Express’: il viaggio solidale da Torre Pellice al Marocco [FOTO]

Il lungo viaggio che porterà il pinerolese Diego Cossotto in Marocco, nella zona dei monti dell’Atlante, è partito stamattina da piazza Gianavello a Torre Pellice. Al via con lui una serie di ciclisti che lo accompagneranno chi per qualche tappa, chi lungo il suo viaggio che lo porterà tra 50 giorni nella terra devastata dal sisma del 2023. Dove l’associazione Cip, promotrice del ciclo-viaggio ‘Marrakech Express’, ha realizzato un eco camping e sta ricostruendo un rifugio distrutto dal terremoto. Un ponte ideale di solidarietà tra il Pinerolese e il Marocco, che il non vedente Cossotto percorrerà con il tandem.

A Torre Pellice sono intervenuti il presidente di Cip Marco Ramotti e il suo compagno di Giunta a Torre Pellice, Paolo Giordano, che rappresentava la sindaca Maurizio Allisio. Proprio Giordano ha invitato a un minuto di silenzio per i fratelli Boër vittime della tragedia sulle nevi svedesi.

Cossotto prima di salire in sella ha ricordato che il viaggio è stato un progetto comunitario: “L’idea ha funzionato perché era come se tutti fossimo pronti per farlo. La risposta è stata al di là di ogni aspettativa. Oggi va di moda il ‘prima noi’. Ma noi diamo un segnale: prima tutti, assieme. La filosofia è di una comunità che fa un viaggio per attraversare altri paesi e raggiungere la comunità dell’Atlante”.

Oggi i ciclisti pranzeranno a Vigone, sulla ciclabile, prima di ripartire verso Fossano, metà della prima giornata.