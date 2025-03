Alla ‘Fera ëd Masel’ di domani si parla di agricoltura innovativa

Prodotti locali, macchine agricole, ma non solo: quest’anno, per la sesta edizione della ‘Fera ëd Masel’, domani, domenica 23 marzo, si parlerà di sostenibilità dell’agricoltura e si potrà riscoprire il teatro di strada.

Dalle 9,30 alle 18 ci sarà la fiera dei prodotti locali, con circa 100 espositori tra produttori agro-alimentari, artigiani e commercianti, e la rassegna delle macchine agricole, dedicata ai mezzi e alle attrezzature più moderne.

Alle 9,45 partiranno la corsa podistica e la camminata per tutte le età, con un percorso immerso nella natura. Oltre allo sport, ci sarà spazio per la fotografia con due iniziative: alle 10 apriranno la mostra fotografica in memoria di Silvestro Bertone, che ha documentato la storia di Macello dagli anni ’50 in poi, e l’esposizione del concorso fotografico ‘FaUna foto’ promosso dal Consiglio di Biblioteca di Macello, dove verranno premiate, nel pomeriggio, le migliori fotografie dedicate agli animali nel loro ambiente naturale. In occasione delle Giornate Fai di Primavera si potrà visitare il Castello dalle 10 alle 18.

E alle 11 sarà il momento dell’ospite speciale Davide Gomiero: l’agri-influencer e protagonista della docu-serie ‘Quella pazza fattoria’ su Dmax parlerà di agricoltura innovativa e sostenibile e dei diritti degli agricoltori.

Infine, l’associazione Pirilampo, scuola di circo, proporrà degli spettacoli dal vivo, facendo riscoprire il teatro di strada, forma d’arte che affonda le radici nella storia e nella cultura popolare. Performance e parate si terranno sia in mattinata dalle 10 alle 12,30 che nel pomeriggio, dalle 14, con un laboratorio finale aperto a tutti alle 17,30.