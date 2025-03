Oltre 10 mila runners colorano le vie di Torino per la Deejay Ten

La città di Torino conferma il suo grande affetto per la DEEJAY TEN: 11.000 runners oggi, domenica 23 marzo, per la prima tappa dell’edizione 2025 della corsa itinerante non agonistica ideata da Linus, che da vent’anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia.

Persone di tutte le età e capacità atletiche, insieme ai propri cari, familiari e anche amici a quattro zampe, hanno percorso oggi le vie del centro cittadino indossando, come da tradizione, le maglie rappresentative della corsa, che quest’anno erano di colore viola ciclamino per la 10 km e di colore blu per la 5 km. I corridori sono partiti questa mattina alle 9.00 da via Pietro Micca – Piazza Castello capitanati dall’immancabile Linus, che ha dato il via alla corsa, insieme all’Assessore allo Sport Domenico Carretta e all’Assessore alla legalità e sicurezza Marco Porcedda.

Presenti alla manifestazione, che vanta il Patrocinio della Città di Torino, anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Diego Passoni, Vic, Giorgio e Furio del Trio Medusa e Danilo da Fiumicino.

I runners dei due percorsi, dopo aver superato lo start, hanno attraversato i Giardini Reali e all’ombra della Mole, hanno percorso corso San Maurizio, via Giovanni Francesco Napione e corso Regina Margherita dove, raggiunto il fiume Po si sono divisi: gli iscritti alla 5km sono ritornati verso Corso San Maurizio passando da Lungo Po Niccolò Machiavelli e Luigi Cadorna e svoltando da piazza Vittorio Veneto, hanno raggiunto l’arrivo in piazza Castello; coloro che partecipavano alla 10 km hanno invece proseguito la loro corsa sul lato opposto del Po per poi attraversarlo da Ponte Sassi e continuare per corso Casale fino a Ponte Vittorio Emanuele I, raggiunto il Parco del Valentino sono tornati poi su corso San Maurizio per dirigersi verso il traguardo in Piazza Castello.

Per due giorni Piazza Castello ha ospitato il Deejay Village, luogo di ritrovo dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica offerti dal palco centrale e alle svariate attività proposte agli stand degli sponsor.

Dopo la prima tappa di Torino, la Deejay Ten passerà poi da Bari il 27 aprile, proseguirà a Treviso il 18 maggio e approderà a Milano per il gran finale il 12 ottobre.