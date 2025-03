Turismo per tutti, così i pannelli tattili renderanno accessibile l’arte e la storia della Circoscrizione 5

La chiesa del Santo Volto, la parrocchia di Nostra Signora della Salute, le chiese di Lucento e Madonna di Campagna. Oltre all'edificio che ospita il centro civico della Circoscrizione 5. Sono i luoghi che ospiteranno il progetto “Pannelli tattili per la ripartenza del turismo accessibile dopo la pandemia”, si tratta di fondi ministeriali Pnrr destinati all'inclusione delle periferie.

Pannelli tattili

L’iniziativa si ponte l’obiettivo di realizzare una serie di pannelli tattili multimediali che dovrebbero consentire ai non vedenti di fruire inclusivamente delle bellezze artistiche, storiche e naturalistiche segnalate dai 31 comuni aderenti. Le targhe conterranno immagini in rilievo, testi ingranditi per gli ipovedenti, testi in alfabeto Braille e una video guida attivabile attraverso un Qr code inserito nel pannello. Il principio è quello di garantire incisività a tutti: dia normodotati agli anziani, dai non vedenti a chi mantiene un residuo visivo ridotto.

Al lavoro hanno contribuito il Centro di Documentazione storica, per la preparazione culturale, l’associazione ipovedenti, nella figura del dottor Marco Bongi, e la referente del progetto, la dottoressa Deborah Bocchiardo.

Valore aggiunto

“Un progetto che abbiamo accolto con grande piacere - così il coordinatore alla Viabilità della 5, Bruno Francavilla -, e che sarà un valore aggiunto per il nostro territorio perché andiamo incontro a persone con delle difficoltà ma nello stesso tempo è piacevole (e importante) anche per tutte le altre persone notare queste migliorie”.