La magia dei burattini di Casa Gianduja torna nei giardini pubblici

L'estate di Casa Gianduja guarda ai quartieri della Circoscrizione 8 con spettacoli itineranti nei giardini pubblici. Un progetto finanziato, con circa 80mila euro, dall’associazione compagnia di San Paolo che prevede il ritorno del teatro di figura dei burattini e dei pupazzi nelle aree verdi del territorio. Ma non solo. “Dopo aver riqualificato il Teatro e il Museo delle marionette e dei burattini in meno di un anno, il 4 aprile Casa Gianduja comincerà i lavori negli spazi della Fattoria urbana delle marionette, che verrà inaugurata il prossimo 14 giugno”. Lo ha annunciato in Commissione Cultura, presieduta dalla presidente Paola Antonetto, Marco Grilli, direttore della Fondazione Marionette Grilli.

Gli eventi

Due gli interventi culturali in programma. Il primo il sabato sera all’interno dei locali di via Pettinati con eventi a ingresso gratuito con obbligo di tessera, una tantum, a 3 euro. E poi spettacoli la domenica a Casa Gianduja con la stessa formula. Previsto anche un secondo momento di animazione gratuita nei giardini pubblici: quattro per la 8 per tutto luglio con laboratori di creazione marionette e spettacoli (giardini Rava, Braille, Italia '61 e Lanza, o piazza Zara). Ma in previsione ci sono anche un paio di spettacoli nei giardini delle altre Circoscrizioni.

"L’ingresso di Casa Gianduja avrà due rampe per una struttura accessibile al 100% - precisa Marco Grilli -. Per gli spettacoli nei giardini, invece, abbiamo un'indicazione di massima che prevede una sosta per lo spettacolo di 45 minuti". Sul progetto il consigliere di Lista civica della 8, Alessandro Lupi, ha chiesto "di rimodulare il progetto includendo anche piazza Galimberti".

Il periodo estivo si concluderà il 23 settembre con un festival dedicato ai burattini e ai burattinai di tradizione (coinvolta l’associazione commercianti, il mercato di zona e il Barrito).

La fattoria urbana

La data da segnare sul calendario è quella del 14 giugno: quando il cortile esterno di Casa Gianduja verrà riqualificato aprendo a una grande festa in quartiere. “La Fattoria urbana - ha aggiunto Grilli -, sarà aperta gratuitamente al pubblico per regalare al quartiere che la ospita uno spazio di condivisione. Ospiterà un palco per gli spettacoli, un laboratorio di falegnameria per la costruzione e il restauro di marionette e burattini, un piccolo orto urbano e una fattoria dove gli animali sono marionette”.

Con anguriata offerta il giorno di Ferragosto. "Un territorio ricco di servizi al cittadino - precisa il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -, ma meno di associazionismo (nonostante la pinacoteca Agnelli e il Mauto). E questi eventi sono molto importanti anche per chi resterà in città in estate".