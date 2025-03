"La leggenda del cavallo verde", Caponetti presenta il suo nuovo romanzo a Casa Giglio

L'organizzazione di volontariato Giglio ODV invita alla presentazione del romanzo "La leggenda del cavallo verde" dello scrittore Giorgio Caponetti, che si terrà giovedì 27 marzo 2025 alle ore 18 presso Casa Giglio, in Via Cappel Verde 2 a Torino.

Giorgio Caponetti, autore di numerosi best seller tra cui "Il grande Gualino", presenterà il suo nuovo romanzo in dialogo con la moglie Laura Brezzi Caponetti, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di conoscere la genesi e i dettagli del libro. Durante l'incontro, ci saranno anche letture a cura di Pina Micoli, che daranno voce ai momenti salienti del romanzo.

L’evento avrà un valore speciale, in quanto il ricavato dalla vendita delle copie del libro sarà interamente devoluto a Giglio ODV, un’organizzazione che da anni si impegna a supportare persone vulnerabili, promuovendo iniziative sociali e culturali sul territorio.

La copertina del libro è stata realizzata dall’artista Luisa Albert, che con la sua arte ha arricchito il progetto editoriale. Un ringraziamento speciale va all’autore Giorgio Caponetti, alla casa editrice Brioschi e all'artista Luisa Albert per la loro generosità e per aver reso possibile questo evento.

L’incontro è aperto a tutti, e non è necessaria la prenotazione. L'organizzazione di volontariato Giglio ODV Giglio ODV vi aspetta numerosi per trascorrere una serata all’insegna della cultura e della solidarietà.