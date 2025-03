Basta ai morti sul lavoro: Cgil in presidio per firmare un protocollo col Comune [VIDEO e FOTO]

Basta ai morti sul lavoro: Cgil in presidio per firmare un protocollo col Comune

Per dire basta alle morti sul lavoro la Cgil chiede al sindaco Stefano Lo Russo di scrivere insieme un protocollo sui lavori pubblici. Il sindacato si è ritrovato in presidio sotto al Comune per denunciare il ritardo della Giunta sull'apertura di un tavolo serio di confronto con i lavoratori, con lo scopo di aggiornare gli accordi per quanto riguarda i cantieri aperti dalla Città e come fatto in altre grandi città italiane e nei comuni della cintura torinese. Delegazione ricevuta dai gruppi consiliari

Durante il presidio, una delegazione composta dal Segretario Generale della Cgil Torino Federico Bellono e dalla Segretaria Elena Palumbo, insieme ai quattro segretari generali delle categorie maggiormente esposte sul versante degli appalti (FILCAMS, FILLEA, FP e NIDIL), è stata ricevuta dai gruppi consiliari del Consiglio Comunale. "I capigruppo - ha commentato Palumbo - oggi si sono limitati ad ascoltare e a prendere atto, quantomeno delle questioni meno tecniche che abbiamo sollevato. C’è l’intenzione di ritrovarsi in una commissione ad hoc dove approfondiremo tecnicamente la questione sugli appalti al fine di poter essere auditi in commissione. Dopodiché noi ci aspettiamo che ci sia anche una convocazione a seguito dell’iniziativa di oggi, perché gli incontri che abbiamo fatto in quest’anno con l’amministrazione comunale oltre a essere sporadici non sono mai entrati effettivamente nel merito". Bellono: "Il paradosso di questa vicenda"

"C’è un paradosso in questa vicenda - ha aggiunto Bellono - noi abbiamo definito protocolli sul tema degli appalti con quasi tutti i principali comuni dell’area metropolitana, ma soprattutto in giro per l’Italia, nelle principali città, come a Roma, Napoli, Firenze e Bologna, dove sono stati definiti i protocolli di appalti nei mesi scorsi. C’è una difficoltà con questa amministrazione che francamente non riusciamo a spiegarci, anche a fronte di una mozione del consiglio sul riconoscimento di un salario minimo di 9 euro negli appalti, votata all’unanimità". Il ricordo dell'operaio morto nel cantiere Smat

Il ricordo è andato anche a Fatmir Isufi, l'operaio morto poco più di 4 mesi fa nel cantiere Smat di Corso Unità d'Italia per un incidente sul lavoro. "Si parla tanto di infortuni, di morti sul lavoro - ha commentato Massimo Cogliandro, segretario generale CGIL FILLEA Torino e provincia - e proprio per questo il committente pubblico deve essere maggiormente virtuoso. A Torino era stato fatto un buon protocollo ma che è rimasto inapplicato, oggi c'è la possibilità di aggiornare il protocollo e che sia realmente applicato. Vogliamo sensibilizzare il sindaco e riuscire a fare un protocollo che parli di formazione, sicurezza, lavoro buono con le giuste retribuzioni e che parli di legalità".