Valentina Cera (AVS) attacca: "A Stupinigi tempo scaduto: basta promesse, è ora di agire"

Valentina Cera ricorda: "Ci siamo sentiti dire molte volte dallo stesso Presidente Cirio che Stupinigi deve diventare la prossima Venaria, che sarebbero arrivati milioni di fondi europei per riqualificare, per rendere accessibile in termini di trasporto pubblico Stupinigi, ma per ora nulla si è concretizzato. I 20 milioni di fondi europei non ci sono più per Stupinigi ed ora la nuova promessa è che ne arriveranno 23 di milioni, tra fondi statali, tutti da conquistare però, e fondi regionali; per gestire i quali, la struttura tecnica e cioè la cabina di regia, deve essere messa nelle condizioni di poter adeguatamente operare. Di questi 23 milioni però nel bilancio appena discusso non c’è traccia e dopo anni di promesse è tempo di agire, il territorio non può continuare a credere a promesse che non trovano poi mai attuazione".