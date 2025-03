Lavori in corso a Beinasco: in arrivo nuovi campi di calcio e basket

Nei mesi scorsi gli interventi avevano interessato i due cimiteri cittadini, adesso nel parco del camposanto di Beinasco sono iniziati i lavori per costruire dei nuovi campi da basket e da calcio.

Cannati: "Una novità programmata da tempo"

Le ruspe hanno iniziato a scavare pochi giorni fa per preparare un nuovo campo da calcio in erba sintetica e uno da basket, "per regalare ai ragazzi del paese nuovi spazi dove giocare in sicurezza e con attrezzature di qualità", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.

"Una novità che abbiamo programmato da tempo e che fa parte dei tanti interventi - grandi e piccoli - che in questo mandato stanno trasformando i parchi della città, in tutti i quartieri", ha concluso il primi cittadino di Beinasco. "Perché una città bella da vivere, soprattutto nella bella stagione, si vede dai sorrisi dei ragazzi che giocano nei parchi".