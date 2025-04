L’Uovo blu ‘nasconde’ un pullmino per i ragazzi dell’Anfass Valli Pinerolesi

I volontari Anfass in piazza Facta con l’Uovo blu

L’Anffas Valli Pinerolesi porta l’Uovo blu in piazza Facta a Pinerolo per donare un pullmino ai suoi ragazzi. L’appuntamento è dalle 10 alle 18.

L’associazione opera sul territorio dal 1989, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Organizza attività ricreative, come il progetto di passeggiate ‘Aria fresca’, e sviluppa rapporti con le scuole ed il Comune, oltre a fare divulgazione sulle tematiche legate alla disabilità.

“L'associazione offre anche un importante supporto alle famiglie, fornendo la possibilità di accedere a pacchetti di 10 sedute annuali a costi ridotti di logopedia e neuropsicomotricità. Questo servizio è molto richiesto a causa delle lunghe liste d'attesa e della carenza di personale nella neuropsichiatria infantile pubblica a Pinerolo” evidenzia la presidente Patrizia Santavicca che sottolinea come, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13, nel loro ufficio in viale della Rimembranza 63, sempre a Pinerolo, sia presente uno sportello informativo che fornisce aiuto e assistenza alle famiglie.

“L’uovo Blu è la nostra principale raccolta fondi, in questo modo riusciamo a sostenere le attività che promuoviamo durante l’anno” spiega Santavicca. Grazie all’impegno dei soci e dei volontari le uova di Pasqua dall’incarto blu, colore simbolo dell’associazione, sono vendute nelle scuole, nelle piazze e anche nelle fabbriche o in altre attività. Inoltre è possibile anche ordinare il proprio uovo alla mail anffas.vp@tiscali.it.

“Quest’anno il ricavato delle vendita sarà utilizzato per l’acquisto di un pullmino” anticipa la presidente. In questo modo si garantirà la possibilità di accompagnare i ragazzi alle differenti attività organizzate, come il soggiorno estivo al mare di una settimana.

L’offerta minima è di 10 euro. Per maggiori informazioni si può visitare il profilo Facebook.