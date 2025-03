In dieci anni Torino ha cambiato pelle: addio a edicole, panettieri, calzolai. Ma anche bar e alberghi

Primo tasso negativo dal 2018, per le aziende di Torino e provincia. E crolla la percentuale di quelle che sopravvivono a 3 anni dalla nascita. Lo dice l’ultima indagine della C amera di Commercio che registra un tasso di -0,01% nel corso del 2024. Ma a ben vedere preoccupa molto di più la scomparsa di 1678 imprese . E a parte il Covid, non c’erano mai state così poche iscrizioni da circa un decennio (12.354).

I cambiamenti sono ancora più evidenti se si prende a paragone la Torino di dieci anni fa: calo di quasi il 13% per l’industria, mentre l’agricoltura accusa un -10%. Anche il commercio fa -9,5% Boom per i servizi: +6,1 per quelle alle imprese e +16,8 per i servizi alle persone.