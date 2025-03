Dall’Antico Lavatoio alla Fontana del Grep: le fonti di Frossasco messe a nuovo dall’associazione Ataai

Le antiche fontane di Frossasco messe a nuovo grazie all’intervento del gruppo locale dell’associazione lusernese Ataai (Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell’Ittiofauna).

La prima a essere pulita dai volontari è stata la Fontana del Grep. “Si tratta dell’unica fontana attiva del paese insieme all’Antico Lavatoio” spiega Piero Collino, dell’associazione Ataai. “Ci sono altre tre fontane: Fontanette, Pisterna e Stimberlic, ma sono ormai secche o funzionanti solo quando piove”.

Sull’Antico Lavatoio di via Vecchio campanile ieri i volontari hanno fatto una serie di interventi: “Era pieno di immondizia che abbiamo tolto, poi abbiamo pulito le pedane, posizionato qualche piantina e ora abbiamo fatto richiesta al sindaco per rifare la segnaletica ormai usurata” spiega la consigliera comunale Lucia Di Mauro.

Gli interventi fanno parte di un progetto più ampio sulla cura dell’acqua che vede coinvolti i gemelli di Saint-Jean-de-Moirans in Francia e gli studenti delle scuole elementari. “Oggi abbiamo portato a vedere il lavatoio e spiegato loro anche la sua storia e l’uso che se ne faceva. Venerdì invece li porteremo al Museo dell’Emigrazione in occasione del Frog. Un incontro durante il quale parleremo loro del modello di risorgiva e del sistema dello stagno”.