Cronaca degli ultimi secondi del bus finito nel Po: "Manovra insolita". Bimbi salvi per miracolo

Una tragedia ancora peggiore è stata evitata per miracolo. L'autista del bus precipitato nel Po avrebbe dovuto, di lì a poco, recuperare in piazza Castello un gruppo di bambini di una scuola elementare di Milano in gita a Torino. Gli studenti sono riusciti a trovare un mezzo alternativo e stanno per rientrare a casa.

Parla il comandante dei civich Mangiardi

"Le indagini sono appena all'inizio e quindi l'unica cosa oggettiva che abbiamo sono i filmati delle telecamere, sia della Questura che nostre. Dall'esame dei video si vede questo autobus che arriva dal lungo Po Cadorna, svolta a destra in piazza Vittorio Veneto ed accosta per pochi secondi. Dopodiché inizia una manovra in retromarcia insolita, con una angolazione di 45°, quindi innaturale per quello che è il normale modo di guidare: il mezzo attraversa tutta l'area di scambio dell'incrocio ed urta la balaustra del Po e si inabissa con la parte posteriore nel fiume, adagiandosi sul fianco sinistro del mezzo". È questa la prima ricostruzione effettuata dal comandante della Polizia Municipale di Torino Roberto Mangiardi, tra i primi arrivati in piazza Vittorio dove nel tardo pomeriggio un autobus è finito nel fiume ed è morto il conducente Nicola Di Carlo (fonte La Presse).